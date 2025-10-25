All'Udinese basta un tempo: battuto 3-2 il Lecce, primi 3 punti casalinghi per Runjaic

Serviva una vittoria all'Udinese per scuotersi dopo una fase di appannamento e la vittoria arriva. Battuto il Lecce, che resta nella parte bassa della classifica. Premiato l'approccio decisamente migliore della formazione di casa, mentre gli ospiti si svegliano tardi e forse pagano anche delle scelte iniziali non azzeccatissime.

Primo tempo tutto bianconero

Dopo un primo quarto d'ora di studio, ecco che l'Udinese comincia a prendere in mano le operazioni e soprattutto sblocca il punteggio. Siamo al minuto 16', quando Karlstrom si inserisce in area da sinistra sfruttando una distrazione della difesa giallorossa e infila Falcone con un tiro che pare più un colpo da biliardo. 4 minuti dopo potrebbe già arrivare il raddoppio, ma Zaniolo centra la traversa. Il Lecce fatica a reagire e l'Udinese ne approfitta, rimanendo sempre in zona offensiva e tenendo in apprensione la retroguardia avversaria. La superiorità dei padroni di casa viene concretizzata una seconda volta a 8 minuti dal 45': Atta, come sempre tra i migliori, va via a Veiga sulla sinistra e mette in mezzo per Davis, che stravince il duello aereo con Tiago Gabriel e di testa deposita alle spalle di Falcone. Friulani dunque a riposo in vantaggio per 2-0.

Berisha non basta ai salentini

La ripresa comincia con due novità da parte di Di Francesco, che butta dentro Banda e N'Dri al posto di Helgason e Morente. Cambia anche Runjaic, che richiama l'autore del raddoppio Davis e lo sostituisce con Buksa. I cambi non sembrano portare la svolta sperata per il Lecce, che però riesce a tornare in gara al 59' sfruttando un calcio piazzato: punizione battuta alla grande da Berisha, che sfrutta anche un Okoye non impeccabile. I salentini ora ci credono e, al 65' arriva anche il momento di Camarda al posto di uno spento Stulic. La principale occasione per il 2-2 arriva al 71' quando Goglichidze, nel tentativo di anticipare proprio il giovane attaccante scuola Milan, rischia l'autogol. Finale di gara che si mantiene acceso, con il 3-1 di Buksa all'89' che di fatto chiude i giochi e la seconda rete leccese all'ultimo minuto di recupero con N'Dri che però non regala ulteriori speranze agli ospiti. l'Udinese porta così a casa la prima vittoria casalinga di questa stagione e raggiunge quota 12 in classifica. Pomeriggio amaro per il Lecce, che interrompe la serie di 3 risultati utili consecutivi.

