Mani di Buongiorno, rigore per l'Inter e Calhanoglu non sbaglia: a Napoli è 2-1 al 59'

L'Inter accorcia le distanze a Napoli grazie a un calcio di rigore. Buongiorno commette un fallo di mani nel tentativo di contrastare Lautaro, l'arbitro Mariani dopo l'on-field-review cambia la decisione di campo e assegna il penalty. Dal dischetto il solito Hakan Calhanoglu, che davanti a Milinkovic-Savic non sbaglia. Al Maradona è 2-1 al 59'
