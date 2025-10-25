Il Chelsea cade in casa. Chalobah: "Il Sunderland ha pensato a rovinare il nostro gioco"

Il Chelsea di Enzo Maresca cade in casa contro il Sunderland e perde l'occasione di rimanere agganciato al treno in vetta. Il difensore dei Blues, Trevoh Chalobah, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il match, lamentandosi dell'atteggiamento dei rivali di giornata: "Era difficile giocare, loro sono venuti a rovinare il nostro gioco", ha spiegato.

Poi ha aggiunto: "Abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo, ne abbiamo create alcune nella ripresa, ma alla fine abbiamo cambiato strategia. Come squadra non è stata la migliore delle nostre partite, ma è una di quelle da cui dobbiamo imparare".

Sul gran numero di partite da affrontare, fa notare: "Con la Champions League abbiamo tante partite, ma non possiamo lamentarci. Sono queste le partite che vogliamo giocare e non possiamo usarle come scusa. Tutti lo sentivano nello spogliatoio: questa era una partita che dovevamo vincere. Siamo stati molto bravi a Stamford Bridge prima di oggi, quindi questa sconfitta è deludente per noi".

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham 2-1

3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)

Chelsea - Sunderland 1-2

4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)

Newcastle - Fulham 2-1

18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)

Manchester United - Brighton (25 ottobre, 18.30)

Brentford - Liverpool (25 ottobre, 21)

Arsenal - Crystal Palace (26 ottobre, 15)

Aston Villa - Manchester City (26 ottobre, 15)

Bournemouth - Nottingham Forest (26 ottobre, 15)

Wolverhampton - Burnley (26 ottobre, 15)

Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 19

2. Sunderland 17*

3. Manchester City 16

4. Bournemouth 15

5. Liverpool 15

6. Tottenham 14

7. Chelsea 14*

8. Crystal Palace 13

9. Manchester United 13

10. Brighton 12

11. Newcastle 12*

12. Aston Villa 12

13. Everton 11

14. Leeds 11*

15. Brentford 10

16. Fulham 8*

17. Brunley 7

18. Nottingham Forest 5

19. Westh Ham 4*

20. Wolverhampton 2

*una partita in più