Il sogno di Brooks: dopo il linfoma di Hodgkin, il gallese spera nel suo primo Mondiale

Il Galles si prepara ai playoff europei per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, che si disputeranno il 26 e il 31 marzo e uno dei grandi protagonisti sarà David Brooks. Il centrocampista del Bournemouth, che non aveva potuto partecipare al Mondiale 2022 a causa del linfoma di Hodgkin diagnosticatogli nell’ottobre 2021, sogna ora di scendere finalmente in campo.

All’epoca, Brooks, 25 anni, era reduce da un periodo di grande fatica fisica e mentale e aveva dovuto assistere da spettatore alla partecipazione del Galles in Qatar, un’esperienza durissima secondo il suo compagno di nazionale Tom Lockyer: "Non essere in campo con noi non è stato facile per lui, ma ha trasformato tutto questo in motivazione". Dopo la chemioterapia, Brooks non poteva neppure camminare con il suo cane, ma a maggio 2022 ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi. Purtroppo, una lesione agli ischiocrurali in agosto lo aveva escluso da ogni speranza di partecipazione al Mondiale 2022.

Il ritorno in Premier League nel marzo 2023 è stato accolto con entusiasmo dai tifosi e dai compagni di squadra, che ne lodano le qualità tecniche e la straordinaria forza d'animo. Chris Mepham e Kieffer Moore sottolineano come Brooks abbia superato ogni limite fisico e mentale, trasformando la sofferenza in crescita. Ora il Galles affronterà la Bosnia-Herzegovina al Cardiff City Stadium e, in caso di successo, la vincente di Italia-Irlanda del Nord per tentare la terza qualificazione della sua storia. Mancano due partite al sogno di Brooks: un’occasione di riscatto e conferma del talento, che i compagni sperano possa finalmente brillare sul palcoscenico mondiale.