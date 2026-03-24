Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con cuore"

Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con cuore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:15Serie A
Yvonne Alessandro

La nazionale di calcio della Bosnia Erzegovina ha proseguito i preparativi per le partite di marzo e lo spareggio per i Mondiali. Oggi, nel corso delle attività dedicate ai media, è stato ribadito che la squadra è pronta per il duello con il Galles per il dentro-fuori che potrebbe valere la finale contro una tra Italia e Irlanda del Nord.

Il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, convocato dal CT della Bosnia per la partita delicata in programma tra due giorni, ha evidenziato che la selezione gallese possiede qualità, ma che la sua squadra si sta allenando per gestire ogni dettaglio: "Tutti i loro giocatori hanno qualità. Ci prepariamo come per ogni partita, con coraggio e cuore. Sappiamo che sono veloci e che giocano con due attaccanti brevilinei. Andremo a lottare e saremo pronti per la partita", ha esordito.

"Amano il confronto fisico. Andremo a batterci. Conosciamo la loro mentalità, dove e come giocano. Ovviamente faremo ulteriori analisi e ci faremo trovare pronti per l'incontro", la chiusura del centrale bosniaco, classe 2003, nel mirino dell'Inter per l'estate nel corso della conferenza stampa.

Di seguito tutti i convocati (8) del Sassuolo con le rispettive Nazionali:
Tarik Muharemovic (Bosnia)
Ismael Kone (Canada)
Jay Idzes (Indonesia)
Luca Lipani (Italia U21)
Arijanet Muric (Kosovo)
Woyo Coulibaly (Mali)
Kristian Thorstvedt (Norvegia)
Giacomo Benvenuti (San Marino)

Articoli correlati
Sassuolo, Muharemovic ritrova la Juventus: "Si prepara come le altre, possiamo vincere"... Sassuolo, Muharemovic ritrova la Juventus: "Si prepara come le altre, possiamo vincere"
Sassuolo, Muharemovic: "Stagione di alti e bassi, ora punti contro la Juventus" Sassuolo, Muharemovic: "Stagione di alti e bassi, ora punti contro la Juventus"
Bosnia, due giocatori di A e uno di B convocati. Se batte il Galles potrebbe sfidare... Bosnia, due giocatori di A e uno di B convocati. Se batte il Galles potrebbe sfidare l'Italia
Altre notizie Serie A
Inter, la respinta corta di Sommer è un problema: il dato in Serie A inchioda lo... Inter, la respinta corta di Sommer è un problema: il dato in Serie A inchioda lo svizzero
Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"... Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"
Irlanda del Nord, Magennis verso l'Italia: "Notte che ricorderemo per il resto delle... Irlanda del Nord, Magennis verso l'Italia: "Notte che ricorderemo per il resto delle nostre vite"
Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con... Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con cuore"
Nazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire TMW NewsNazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire
L'agente di Balotelli: "Curioso ed entusiasta di Dubai. Ora vediamo cosa succede"... TMWL'agente di Balotelli: "Curioso ed entusiasta di Dubai. Ora vediamo cosa succede"
"Torna da noi": Roma, Dovbyk in visita al Girona. Appello social dei tifosi: lo rivogliono... "Torna da noi": Roma, Dovbyk in visita al Girona. Appello social dei tifosi: lo rivogliono
Fulco: "Così abbiamo convinto Balotelli e Douglas Costa. Pjanic? Vedremo..." TMWFulco: "Così abbiamo convinto Balotelli e Douglas Costa. Pjanic? Vedremo..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio nelle scelte di Gattuso: ecco il perché di tante esclusioni eccellenti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fine di un'era: Momo Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione
Immagine top news n.1 Allarme Bastoni, anche oggi a parte. Out pure Tonali e Politano: le ultime sull'Italia
Immagine top news n.2 Open VAR, Tonolini sulla mano di Pongracic: "Assolutamente non punibile. Decisione corretta"
Immagine top news n.3 Calafiori: "Fisicamente sto bene. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso di mia madre"
Immagine top news n.4 Galles-Bosnia, è già polemica: accuse di sabotaggio. Al centro del caso l'ex Roma Tahirovic
Immagine top news n.5 Roma, margini per ricucire rapporto Ranieri-Gasperini. Il ruolo di Massara nel mirino
Immagine top news n.6 Bologna, confermate le lesioni muscolari per Odgaard e Pobega: i tempi di recupero
Immagine top news n.7 Rudiger obiettivo della Juventus. Ma gli ostacoli per il tedesco sono tanti e diversi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.2 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.4 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 I motivi del calo dell'Inter di Chivu spiegati dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"
Immagine news Serie A n.3 Pizzi: "Inter, calo fisiologico. Ad avercene di attaccanti come Pio Esposito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, la respinta corta di Sommer è un problema: il dato in Serie A inchioda lo svizzero
Immagine news Serie A n.2 Bijlow pazzo del Genoa: "Mi sento a casa. Sapevo che sarei diventato il primo portiere"
Immagine news Serie A n.3 Irlanda del Nord, Magennis verso l'Italia: "Notte che ricorderemo per il resto delle nostre vite"
Immagine news Serie A n.4 Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con cuore"
Immagine news Serie A n.5 Nazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire
Immagine news Serie A n.6 L'agente di Balotelli: "Curioso ed entusiasta di Dubai. Ora vediamo cosa succede"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Castori sugli ultimi cambi di allenatore: "Chi è fuori accetta tutto pur di non restare fermo"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani risponde alle critiche: "Insigne e Brugman prima non si potevano prendere"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Ferrari su Ghedjemis: "A gennaio è rimasto per conquistare la promozione"
Immagine news Serie B n.4 Padova, oggi il primo allenamento di Breda. Clima teso e stadio blindato per timore di contestazioni
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro senza tifosi al seguito ad Avellino. Arriva lo stop alla trasferta dopo i fatti di Cesena
Immagine news Serie B n.6 Ferrari: "Diakité alla Juve Stabia scelta giusta. Su Bondo e Ghedjemis..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna senza tifosi al seguito per la terza volta di fila. Il club: "Auspichiamo sia l'ultima"
Immagine news Serie C n.2 Lupo: "Seconde squadre? Non sempre propedeutiche. Al Cosenza diversità di vedute"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Marchetti: "Nei playoff non arrivare da favoriti può essere un vantaggio"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Fazio verso la conferma fino a fine stagione. Ma c'è il nodo del patentino
Immagine news Serie C n.5 Fontana: "Arezzo-Ascoli può cambiare tutto. Playoff? Ho visto uscire anche le big"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Curcio e gli allenatori Bocchetti e Tedesco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.3 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, primo contratto pro per Santarella. L'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Le italiane in NWSL: esordio con assist per Girelli. Prima rete stagionale per Cantore
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince