Bosnia, playoff Mondiali. Ecco Muharemovic: "Galles con qualità, noi lotteremo con cuore"

La nazionale di calcio della Bosnia Erzegovina ha proseguito i preparativi per le partite di marzo e lo spareggio per i Mondiali. Oggi, nel corso delle attività dedicate ai media, è stato ribadito che la squadra è pronta per il duello con il Galles per il dentro-fuori che potrebbe valere la finale contro una tra Italia e Irlanda del Nord.

Il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, convocato dal CT della Bosnia per la partita delicata in programma tra due giorni, ha evidenziato che la selezione gallese possiede qualità, ma che la sua squadra si sta allenando per gestire ogni dettaglio: "Tutti i loro giocatori hanno qualità. Ci prepariamo come per ogni partita, con coraggio e cuore. Sappiamo che sono veloci e che giocano con due attaccanti brevilinei. Andremo a lottare e saremo pronti per la partita", ha esordito.

"Amano il confronto fisico. Andremo a batterci. Conosciamo la loro mentalità, dove e come giocano. Ovviamente faremo ulteriori analisi e ci faremo trovare pronti per l'incontro", la chiusura del centrale bosniaco, classe 2003, nel mirino dell'Inter per l'estate nel corso della conferenza stampa.

Di seguito tutti i convocati (8) del Sassuolo con le rispettive Nazionali:

Tarik Muharemovic (Bosnia)

Ismael Kone (Canada)

Jay Idzes (Indonesia)

Luca Lipani (Italia U21)

Arijanet Muric (Kosovo)

Woyo Coulibaly (Mali)

Kristian Thorstvedt (Norvegia)

Giacomo Benvenuti (San Marino)