Allegri: "Il Milan non è mio. Noi attendisti? Con pp, xP, Fp1 faccio molta fatica"

Quanto Modric ha migliorato la fase difensiva? A questa domanda Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha risposto così in conferenza alla vigilia del match contro il Parma: "Lui capisce prima dove finisce la palla, ma è tutta la squadra che, quando non ha palla, si mette a disposizione per difendere. Poi bisogna migliorare la fase realizzativa".

Buffon dice che l'identità Allegri la vedi subito nelle sue squadre. A che percentuale è il suo Milan?

"Non è che devo dare un'identità da Allegri, non è che il Milan è mio. La società mi ha messo a disposizione giocatori molto validi, bisogna arrivare tutti insieme all'obiettivo. Ho avuto la fortuna di allenare Buffon, sono d'accordo... Bisogna avere equilibrio nelle due fasi. Tra l'altro una volta vincemmo una partita 4-3 e Gigi tornando negli spogliatoi era una furia. Ho avuto la fortuna veramente di lavorarci insieme e di vederlo parare, è stata una roba straordinaria".

Il Milan è la squadra più attendista del campionato.

"Io con i numeri pp, xP, Fp1, faccio molta fatica. Sono molto basico: dobbiamo migliorare la fase di possesso, perché a volte siamo molto frettolosi, ma dipende anche dai giocatori che abbiamo in campo; Modric su questo ci può dare una grossa mano. Dobbiamo migliorare anche la fase di pressione, ma ci sono le caratteristiche dei giocatori che vanno rispettate".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Allegri.