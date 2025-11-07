Milan, Allegri: "Dobbiamo stare in silenzio. Obiettivo? Prima la top 4, poi lo Scudetto"

Giuseppe Marotta ha recentemente ricordato che c'è anche il Milan di Massimiliano Allegri per lo Scudetto. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossonero ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse meglio essere lepre o cacciatore: "Ricominciamo con la roba delle lepri e dei calciatori... (ride, ndr). Meglio che non faccio battute, sennò magari qualcuno le recepisce in maniera sbagliata. Preferisco ascoltare. A me non piace andare a caccia... (sorride, ndr). La Lazio sta tornando, Inter e Napoli sono le favorite, la Juve sarà una delle candidate. La Roma che sta facendo un grande lavoro, l'Atalanta tornerà. Sarà un bel campionato, per questo bisogna dare seguito ai risultati. Ecco perché a marzo bisogna essere nelle migliori condizioni. Se non si parla sarebbe anche meglio, ci sono già io che parlo troppo. Stare in silenzio ed essere concentrati".

Che obiettivo è vincere lo Scudetto, se l'obiettivo macro è arrivare tra le prime quattro?

"Non la so la parola, ma so solo che se a marzo siamo tra le prime quattro vuol dire che siamo lì attaccati. Ecco perché l'obiettivo è arrivare a marzo. Se a marzo saremo lì, avremo modo di vedere se possiamo andare più in alto. Ma questo non è limitativo, perché tanto, quando si gioca per il Milan, si parte per ottenere il massimo dei risultati. L'obiettivo è entrare tra le prime quattro, poi si punta al massimo risultato che è lo Scudetto. Poi, comunque, riportare il Milan in Champions, sarebbe già un risultato importante, non solo a livello sportivo, ma anche economico. Cercheremo di arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

