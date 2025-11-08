De Rossi si presenta: "Il destino mi ha portato qui". Lopez: "Mercato? Pensiamo a domenica"

"E' il destino che mi ha portato qui". Così Daniele De Rossi nel corso della sua presentazione alla stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli: "Penso che ogni allenatore trasmetta la propria maniera di vivere il calcio. Io trasmetto il mio modo di essere al Genoa.

E dò un'importanza vitale nel momento in cui lo faccio. So che poi le cose drammatiche della vita sono altre ma mi avvicino ai ragazzi giovani che dopo aver perso non è finito il mondo ma voglio vedere gente che, pur di non perdere, va oltre il proprio sforzo. So che il Genoa non è una tifoseria che dobbiamo portare dalla nostra parte. Non dobbiamo fare appelli ma portarli dalla nostra parte. Dobbiamo far tornare il 'Ferraris' un inferno".

Presente anche il Chief of Football Diego Lopez che ha toccato anche il tema mercato: "Penso che ora sia importante concentrarci su domenica. E dopo all'altra partita. Ora siamo in questa situazione e servono punti. C'è voglia di dimostrare alla piazza che siamo capaci di farlo.

Da parte mia, ho parlato ai giocatori e ho chiesto loro di guardarsi dentro e farsi la domanda se possono fare il massimo di quello che possono fare. Non dobbiamo cercare scusa ed avere un'esigenza alta perché abbiamo qualità. Dobbiamo essere concentrati sulla prestazioni ed essere bravi in campo. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e lavorare col mister per capire dove possiamo migliorare".