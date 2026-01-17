Allegri chiude le polemiche risultatisti-giochisti: "A Como abbiamo portato a casa il risultato"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce, ha espresso anche un pensiero sulle polemiche risultatisti-giochisti. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Milan: "Io credo che l’altro giorno sia stata giocata una bella partita, con due squadre che l’hanno impostata in maniera diversa. Nel primo tempo Maignan ha fatto parate importanti, poi nella ripresa abbiamo vinto. Abbiamo portato il risultato a casa".

Sulle difficoltà riscontrate quando il dominio della partita è in mano al Diavolo, il tecnico rossonero ha poi aggiunto: "Si può migliorare tutto e si deve migliorare tutto. Domani serve la giusta cattiveria con o senza palla, con molto ordine, pazienza e concretezza: è questo che ti fa vincere le partite".

