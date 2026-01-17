Gianni Infantino ricorda Commisso: "La Fiorentina era parte di lui; i calciatori come dei figli"

"Sono addolorato nell'apprendere della scomparsa di Rocco Commisso, il presidente dell'ACF Fiorentina, che ha dedicato la sua vita al nostro meraviglioso sport. Quando l'ho incontrato, mi ha parlato dei giocatori come dei figli, del suo club come una parte di sé. Le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a chiunque lo conoscesse e con cui abbia lavorato. Un Grande".

E' con queste parole che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha reso omaggio al patron della Fiorentina, scomparso nelle scorse ore all'età di 76 anni. A comunicare la morte del taycoon americano è stata la stessa società viola con un comunicato pubblicato nel pieno della notte.

Nonostante la scomparsa di Commisso, la Fiorentina ha scelto comunque di scendere in campo regolarmente per il match contro il Bologna, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00 al Dall'Ara e valido per la 21^ giornata di Serie A.