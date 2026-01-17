Inter e Napoli cos'hanno in più del Milan? Allegri: "Noi abbiamo cambiato il 55% dei giocatori"
TUTTO mercato WEB
Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce, ha risposto anche a una domanda su cos'hanno Inter e Napoli in più dei rossoneri. Questo il commento del tecnico del Milan:
"È una questione di ultimi anni. Il Milan quest’anno ha cambiato il 55% dei giocatori, mescolando più giovani con più esperti. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato di entrare tra le prime quattro. Il calcio italiano, come è strutturato, non permette a una squadra di alto livello di rimanere fuori dalle prima quattro per motivazioni economiche. Abbiamo una responsabilità. L’obiettivo è prioritario".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile