Inter e Napoli cos'hanno in più del Milan? Allegri: "Noi abbiamo cambiato il 55% dei giocatori"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce, ha risposto anche a una domanda su cos'hanno Inter e Napoli in più dei rossoneri. Questo il commento del tecnico del Milan:

"È una questione di ultimi anni. Il Milan quest’anno ha cambiato il 55% dei giocatori, mescolando più giovani con più esperti. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato di entrare tra le prime quattro. Il calcio italiano, come è strutturato, non permette a una squadra di alto livello di rimanere fuori dalle prima quattro per motivazioni economiche. Abbiamo una responsabilità. L’obiettivo è prioritario".

