L'investitura di Baroni: "Ilkhan ha tanto margine, ora è tutto un altro giocatore"

Mister Marco Baroni, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Lecce, ha parlato anche dell'exploit a sorpresa del giovane talento turco Emirhan İlkhan: "Ha tanto margine. Era titolare alla prima a San Siro ma era reduce da un crociato, ora è tutto un altro giocatore. Veniva da un infortunio che ti lascia qualcosa nei primi mesi in cui non hai recuperato al 100%. Può migliorare e lo deve fare, ma ha entusiasmo ed energia: deve stare lì dentro, poi avremo tempo per correggere alcune situazioni. L'aspetto più importante è la vitalità che ha portato in campo e la capacità di andare su palloni aerei. Sull'ultimo angolo di Roma gli ho detto di andare dentro, lui vive le partite in ogni momento difensivamente e offensivamente. Deve stare sereno e pensare al quotidiano per creare le basi per fare qualcosa di importante".

Poi, anche un commento sulla situazione delicata di Duvan Zapata: "Non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando".

Rileggi qui tutte le parole di Baroni in conferenza