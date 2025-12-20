Allegri contro Oriali, interviene anche l'ex Sindaco di Napoli De Magistris: "Inaccettabile"

"Cattive parole, aggressività, minacce… È inaccettabile.": così l'ex Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli (trasmissione in onda su Televomero) la vicenda che ha coinvolto l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, con il braccio destro di Conte, Gabriele Oriali. Un tema che ha scatenato diverse polemiche e prese di posizione a difesa dell'ex Campione del Mondo, in queste ore.

De Magistris ha poi parlato del momento della squadra di Conte, ancora vincente in Supercoppa Itatliana contro il Milan e pronto a giocarsi la finale contro il Bologna: "La cosa più importante della stagione è che dopo un passo falso, il Napoli si è sempre rialzato con nuove soluzioni" - le sue parole riprese da Napolimagazine.com - ". Uscirebbe anche motivato da questo tour in Arabia Saudita".

Poi sulla questione legata allo stadio, ha aggiunto: "C’è stato un blocco della prospettiva che si stava prefigurando nel cuore della città. Ma questo è un momento in cui si può fare qualcosa di diverso. Ci sono delle condizioni di investimento importanti che si possono fare. Ritengo che uno stadio nuovo non possa che farsi a Napoli accompagnandolo al completamento definitivo dei lavori di ristrutturazione del Maradona. Gli ostacoli di cui si parla non mi sembrano insuperabili”.