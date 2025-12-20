Modena, Sottil: "Ci poteva stare un punto dopo il nostro secondo tempo"

Sui canali ufficiali del Modena è intervenuto Andrea Sottil, per commentare la sfida con il Venezia: “Bisogna fare i complimenti al Venezia, una squadra forte che ha meritato la vittoria. L’unico rammarico è che nel primo tempo non abbiamo fatto quello che sappiamo fare, un po’ per bravura dell’avversario, un po’ perchè non riuscivamo a trovare le distanze. Nella ripresa siamo stati il solito Modena, che ha creato i presupposti per mettere alle corde il Venezia, peccato perchè hanno trovato il raddoppio con una grande azione tutta di prima.

Poi c’è l’occasione del calcio di rigore: l’arbitro è stato chiamato al Var perchè probabilmente c’era un episodio da punire, la partita si poteva riaprire molto prima. Dispiace non aver portato a casa nemmeno un punto, che per il secondo tempo che abbiamo fatto ci poteva stare“.