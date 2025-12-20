Monza, Bianco: "Forse la miglior prestazione. Occhio al Modena"

Dopo la sontuosa vittoria del suo Monza ai danni di una spenta Carrarese per 4-1, in sala stampa interviene il tecnico biancorosso Paolo Bianco.

Queste le sue parole, riportate da Monza-News:

"Non so se sia stata la nostra miglior prestazione dell'anno, mi sono arrabbiato molto per il gol subito e potevamo fare di più anche oggi. Non dobbiamo farci condizionare dagli episodi arbitrali, dobbiamo andare avanti contro tutto e tutti. Anche se quest'anno siamo veramente sfortunati. Non ci siamo fatti condizionare da nessun fattore, forse io mi sono innervosito più di tutti".

Il tecnico interviene poi sui singoli: "Birindelli ha avuto 2 giorni di febbre in settimana, speriamo gli venga tutte le settimane vista la prestazione (ride, ndr). Sono contento per il gol di Delli Carri, se lo merita come i tanti ragazzi che oggi hanno debuttato. Loro devo spingere più forte di tutti gli altri, soprattutto più di quelli che giocano di più.Sono contento per il gol di Delli Carri, se lo merita come i tanti ragazzi che oggi hanno debuttato. Loro devo spingere più forte di tutti gli altri, soprattutto più di quelli che giocano di più".

"Abbiamo ancora 6 giorni prima del Modena - conclude -: è una squadra forte, che merita e che è ben allenata. Sarà una bella partita. Forse mi fischieranno, ma va bene così".