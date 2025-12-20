Gli affari con la Juve, la squalifica, l'addio e il ritorno: com'è andata l'avventura inglese di Paratici

Fabio Paratici è pronto a tornare in Italia e accettare la proposta da quattro anni e mezzo della Fiorentina. Il dirigente di 53 anni, volato in Inghilterra nell'estate del 2021, ha vissuto un'avventura ricca di colpi di scena durante la sua esperienza al Tottenham. Nominato inizialmente direttore generale, ha dovuto lasciare provvisoriamente la carica nel marzo 2023, a seguito della sanzione comminatagli dalla FIGC, per poi dire addio agli Spurs il mese seguente. Poi, il ritorno inatteso dell'ottobre 2025, quando, al termine della squalifica, Paratici ha assunto l'incarico di direttore sportivo, in coabitazione con Johan Lange. Da qui, la necessità di risolvere il suo accordo col club di Premier League prima di firmare effettivamente con quello di Commisso.

Se tutti conoscono il Paratici vincente (e divisorio) dell'epoca juventina, come sono andati invece questi suoi anni lodinesi? Di seguito tutti i suoi mercati da quando è arrivato al Tottenham:

ESTATE 2021

Acquisti: Bryan Gil (Siviglia), Pierluigi Gollini (Atalanta), Cristian Romero (Atalanta), Emerson Royal (Barcellona), Pape Matar Sarr (Metz).

Cessioni: Toby Alderweireld (Al Duhail), Serge Aurier (svincolo), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Juan Foyth (Villarreal), Paulo Gazzaniga (Fulham), Joe Hart (Celtic), Erik Lamela (Siviglia), Danny Rose (Watford), Moussa Sissoko (Watford), Alfie Whiteman (Degerfors).

GENNAIO 2022

Acquisti: Rodrigo Bentancur (Juventus), Dejan Kulusevski (Juventus).

Cessioni: Dele Alli (Everton), Jack Clarke (Sunderland), Bryan Gil (Valencia), Giovani Lo Celso (Villarreal), Tanguy Ndombele (Lione).

ESTATE 2022

Acquisti: Yves Bissouma (Brighton), Fraser Forster (Southampton), Clement Lenglet (Barcellona), Ivan Perisic (Inter), Richarlison (Everton), Djed Spence (Middlesbrough), Destiny Udogie (Udinese).

Cessioni: Steven Bergwijn (Ajax), Tanguy Ndombele (Napoli), Sergio Reguilon (Atletico Madrid), Joe Rodon (Rennes), Destiny Udogie (Udinese), Harry Winks (Sampdoria).