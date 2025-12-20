Padova, Andreoletti ammette: "Il miracolo di Sorrentino ci ha liberati"
Intervenuto in conferenza stampa al termine di Padova-Sampdoria, il tecnico biancoscudato Matteo Andreoletti ha così commentato il pari dell'Euganeo.
Come giudica il risultato?
"Pari giusto, sono partite importanti dove la voglia di vincere non deve farti sbilanciare, loro sono in una situazione di classifica difficile ma non si discute la tipologia di valori che hanno".
Quanto è stato importante l'intervento di Sorrentino su Barak e Ioannou?
"Ci ha liberato, il 2-0 avrebbe chiuso la gara. Punto strameritato, abbiamo sbagliato molto dietro in costruzione con Sgarbi e Faedo. Fusi? Può fare ancora di più".
