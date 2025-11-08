Ex Sindaco Napoli: "ADL non ha mai espresso la volontà seria di acquistare il Maradona"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Napoli ha mostrato una grande forza. La rosa che ha, però, non consente di fare una scelta. Secondo me il club ha fatto un mercato costruendo una rosa adatta per competere sui due fronti, anche se in Champions si vede una squadra un po’ contratta.

Stadio? C’è sempre una partita complessa, De Laurentiis avverte che si è in una fase delicata in cui si può svoltare. Lui pungola il Comune, che adesso deve prendere delle decisioni, e cerca di ottenere qualcosa perché tra un anno si cambia sindaco. La cosa più importante, in questo momento, è completare il Maradona. Il sindaco Manfredi non ha escluso la possibilità di vendere lo stadio. Il presidente non ha mai espresso la volontà seria di acquistare il Maradona”.