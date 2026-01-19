Allegri: "Fullkrug ha un entusiasmo incredibile. Rabiot? Giocatore da finale di Champions"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria col Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni: "La cosa più bella di stasera è aver visto un Milan all'attacco, ma anche bravo nelle preventive in difesa. Sono soddisfatto, i ragazzi stanno facendo bene. Ora però ci aspettano tre trasferte importanti e difficili come Roma, Bologna e Pisa".

Su Niclas Füllkrug: "Niclas è un ragazzo che ha un entusiasmo incredibile, per noi è molto importante avere un ragazzo così a disposizione".

Sul gruppo diventato squadra: "Questo gruppo è diventato squadra, sappiamo che stasera abbiamo fatto un qualcosa di importante, ma domenica prossima c'è la Roma e lì sarà un altro test per noi, molto importante, siamo contenti ma pensiamo alla Roma adesso".

Su Rabiot: "È un giocatore da finale di Champions, ha un motore a parte, e soprattutto grande forza atletica. Lui come tutti gli altri, siamo felici di averlo qui al Milan".