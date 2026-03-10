Cardinale blinda Allegri, rimonta Milan? La Gazzetta dello Sport: "Fiducia al Max"

RedBird ha preso una decisione: Allegri va blindato. Cardinale, il proprietario del club rossonero, punta sul tecnico toscano per un futuro verso vette ancora più alte e dopo il derby vinto ai danni dell'Inter ora lancia la rimonta Scudetto. "Fiducia al Max", il titolo con riferimento all'allenatore rossonero della Gazzetta dello Sport, in prima pagina oggi.

"La Dea gioca per tutti". È rimasta solo l'Atalanta a giocarsi la gloria in Champions League e questa sera Bergamo ospiterà un super Bayern Monaco, macchina schiacciasassi in Bundesliga oltre che fucina del gol tra Kane e Luis Diaz. Raffaele Palladino, allenatore degli orobici, ha analizzato nella conferenza stampa della vigilia: "Per noi sarà una serata magica da vivere con occhi ben aperti. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo e vogliamo confrontarci contro di loro e ovviamente giocare davanti ai nostri tifosi".