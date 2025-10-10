Germania travolgente, 4-0 al Lussemburgo. Calzona va ko in Irlanda del Nord
Tutto facile per la Germania nella terza giornata dei gironi di qualificazione al Mondiale del 2026. La nazionale guidata da Nagelsmann rifila un 4-0 al Lussemburgo e sale a quota 6 puniti. Due gol per tempo per la selezione teutonica: prima Raum e Kimmich, poi Gnabry e ancora Kimmich. Un solo 'italiano' in campo, il lussemburghese Korac, in forza al Venezia: 90 minuti per lui.
Brutta serata per Francesco Calzona e la sua Slovacchia, sconfitti 2-0 dall'Irlanda del Nord in trasferta. Partita che comincia male con l'autogol di Hrosovsky e Hume nel finale. Per quanto riguarda la Serie A, unico rappresentante Obert del Cagliari, in campo per l'intera durata del match.
CLASSIFICA GRUPPO A
Germania 6
Irlanda del Nord 6
Slovacchia 6
Lussemburgo 0
