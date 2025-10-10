Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Malagò: "In Italia senza grandi eventi sportivi non si riescono a fare certi impianti sportivi"

Malagò: "In Italia senza grandi eventi sportivi non si riescono a fare certi impianti sportivi"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
ieri alle 22:53Serie A
Alessio Del Lungo

In occasione del Festival dello Sport a Trento, Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e numero uno della Fondazione Milano-Cortina 2026 che coordina l'organizzazione delle Olimpiadi, si è espresso così sulla situazione attuale in Italia, come si legge su CalcioeFinanza.it: "Una cosa va detta, perché io sostengo in un modo anche cinico, spesso che può sembrare superficiale, l’indispensabilità, l’esigenza che senza i grandi eventi sportivi non si riescono a fare certe opere o certi impianti sportivi solo per un motivo, non ce ne sono degli altri".

L'analisi di Malagò prosegue: "Con le Olimpiadi o con un Mondiale di calcio o con un Europeo tu sei obbligato quel giorno, a quella ora praticamente di inaugurare l’impianto".

Malagò non le ha mandate a dire, criticando il sistema: "Invece in tutte le altre situazioni che hanno caratterizzato purtroppo decenni antecedenti ad oggi direi della Seconda guerra mondiale, salvi i grandi eventi internazionali, queste opere logicamente sembra quasi va bene lo facciamo, però non c’è questa urgenza, non c’è questa obbligatorietà. E a quel punto si finisce spesso nelle sabbie mobili, nel pantano. È un volano, un volano indispensabile, è così

Articoli correlati
Malagò: "Non vendere San Siro sarebbe stato un errore pazzesco" Malagò: "Non vendere San Siro sarebbe stato un errore pazzesco"
Presidenza CONI, domani il consiglio elettivo. Malagò saluta: "Risultati mai visti"... Presidenza CONI, domani il consiglio elettivo. Malagò saluta: "Risultati mai visti"
Il presidente del Coni Malagò in apertura sul Corriere della Sera: "Mai chiesto il... Il presidente del Coni Malagò in apertura sul Corriere della Sera: "Mai chiesto il quarto mandato"
Altre notizie Serie A
Hellas, Gagliardini: "La squadra gioca, crea. Zanetti? Tecnico molto intelligente"... Hellas, Gagliardini: "La squadra gioca, crea. Zanetti? Tecnico molto intelligente"
Il retroscena di Hamsik: "Felice di non essere andato al Milan, nel 2011 fui molto... Il retroscena di Hamsik: "Felice di non essere andato al Milan, nel 2011 fui molto vicino"
Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica" Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica"
Gregucci sulle parole di Sarri: "Ha fatto capire tante cose. Problema infortunati"... Gregucci sulle parole di Sarri: "Ha fatto capire tante cose. Problema infortunati"
Inter, c'è la pazza idea per il dopo-Sommer: ai nerazzurri piace l'ex Di Gregorio... Inter, c'è la pazza idea per il dopo-Sommer: ai nerazzurri piace l'ex Di Gregorio
Aldair sogna con la Roma: "Io allo Scudetto ci credo sempre e comunque. Bisogna farlo"... Aldair sogna con la Roma: "Io allo Scudetto ci credo sempre e comunque. Bisogna farlo"
Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda,... Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda, siamo dentro"
Sassuolo, Palmieri: "Occhi solo sulla salvezza. Muharemovic? Chiesto da molti" Sassuolo, Palmieri: "Occhi solo sulla salvezza. Muharemovic? Chiesto da molti"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 Richiamato dal prestito, Guiu ha giocato solo 16' al Chelsea. E ora il Sunderland lo rivuole
3 11 ottobre 1961, la Roma vince la Coppa delle Fiere. Si gioca nel pomeriggio
4 Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica"
5 …con Vincenzo Polito
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.1 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.2 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.3 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.4 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.5 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.6 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.7 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il retroscena di Hamsik: "Felice di non essere andato al Milan, nel 2011 fui molto vicino"
Immagine news Serie A n.2 Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica"
Immagine news Serie A n.3 Gregucci sulle parole di Sarri: "Ha fatto capire tante cose. Problema infortunati"
Immagine news Serie A n.4 Inter, c'è la pazza idea per il dopo-Sommer: ai nerazzurri piace l'ex Di Gregorio
Immagine news Serie A n.5 Aldair sogna con la Roma: "Io allo Scudetto ci credo sempre e comunque. Bisogna farlo"
Immagine news Serie A n.6 Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda, siamo dentro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aramu: "Ho voglia di tornare a giocare. Palermo e Venezia favorite in Serie B"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Polcino: "Abbiamo del potenziale inespresso. Il derby? Grande attesa"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Birindelli: "La vittoria col Catanzaro ci voleva. Nuova proprietà? Solo cose positive"
Immagine news Serie B n.4 Modolo: "Emozioni uniche il giorno nel quale il Venezia ha ritirato la mia maglia"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Ghion: "La vittoria col Sudtirol ci voleva. Sogno la Serie A e la Nazionale"
Immagine news Serie B n.6 Lovato: "Colpito dal progetto Empoli. Sassuolo? Ciò che ho fatto rimarrà"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Foschi e le 400 panchine in carriera: "Onestamente non tenevo il conto delle partite"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "Siamo cresciuti molto. Guai a sottovalutare un avversario come il Foggia"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Contro il Forlì partita fondamentale. Buoni segnali da Pettinari"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, continua la crisi. Braglia: "Mi aspetto la che squadra dia delle risposte"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?