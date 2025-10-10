Malagò: "In Italia senza grandi eventi sportivi non si riescono a fare certi impianti sportivi"

In occasione del Festival dello Sport a Trento, Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e numero uno della Fondazione Milano-Cortina 2026 che coordina l'organizzazione delle Olimpiadi, si è espresso così sulla situazione attuale in Italia, come si legge su CalcioeFinanza.it: "Una cosa va detta, perché io sostengo in un modo anche cinico, spesso che può sembrare superficiale, l’indispensabilità, l’esigenza che senza i grandi eventi sportivi non si riescono a fare certe opere o certi impianti sportivi solo per un motivo, non ce ne sono degli altri".

L'analisi di Malagò prosegue: "Con le Olimpiadi o con un Mondiale di calcio o con un Europeo tu sei obbligato quel giorno, a quella ora praticamente di inaugurare l’impianto".

Malagò non le ha mandate a dire, criticando il sistema: "Invece in tutte le altre situazioni che hanno caratterizzato purtroppo decenni antecedenti ad oggi direi della Seconda guerra mondiale, salvi i grandi eventi internazionali, queste opere logicamente sembra quasi va bene lo facciamo, però non c’è questa urgenza, non c’è questa obbligatorietà. E a quel punto si finisce spesso nelle sabbie mobili, nel pantano. È un volano, un volano indispensabile, è così