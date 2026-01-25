Allegri perentorio in conferenza stampa: è il messaggio ai suoi per uno scontro direttissimo

Uno scontro direttissimo: in un solo colpo, questa sera il Milan potrebbe allontanare (forse definitivamente) la zona pericolosa del quarto-quinto posto in classifica, avvicinandosi ulteriormente e nuovamente all'Inter capolista, nel frattempo scappata a +6 con i sei gol al Pisa. Contro la Roma, dunque, una sfida determinante, se non decisiva.

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha usato i toni alti e un modo di parlare perentorio per ricordare ai suoi qual è la strada da seguire: "Il mio obiettivo è chiaro: l'anno scorso non siamo entrati in Champions, quest'anno ci dobbiamo riuscire per un valore tecnico ed economico. È troppo importante in Serie A per una grande squadra partecipare alla Champions: i soldi della Champions servono alla società per gestire il mercato e programmare un futuro più roseo, rispetto a quel che sarebbe stando fuori per due anni fuori dalla Champions. L'altro giorno sono usciti i fatturati di tutte le società di calcio: il Real ne fattura oltre un miliardo, l'Arsenal 800, il Bayern 975 e il gap con le squadre italiane è troppo diverso. Per forza una squadra, come il Milan, deve cercare di entrare in Champions. Perché questo è il calcio italiano. Una iniezione importante di denari viene dalla Champions. Bisogna rimanere coi piedi per terra, per arrivarci bisogna fare molta fatica, ma molta fatica. E quindi bisogna stare zitti!".

La probabile formazione del Milan

La settimana rossonera è stata incentrata soprattutto sulla figura di Alexis Saelemaekers, uscito nei minuti finali della gara con il Lecce per un problema muscolare: da ieri il belga si allena con la squadra e Allegri difficilmente rinuncerà a lui sulla fascia destra. Sulla corsia opposta agirà Bartesaghi, mentre al centro, accanto agli insostituibili Modric e Rabiot, potrebbe trovare posto Samuele Ricci al momento favorito nel ballottaggio a tre con Fofana e Loftus-Cheek. Sorpresa anche in difesa con De Winter che sarà confermato e dovrebbe prendere il posto di uno tra Pavlovic (comunque recuperato) e Tomori. In attacco si va verso la coppia Pulisic-Leao, con l'americano che in questo momento ha un leggero vantaggio su Nkunku.