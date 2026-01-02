Allegri risolve un enigma e ne genera un altro. Quanti dubbi per stasera!

Vi ricordate cosa disse Massimiliano Allegri prima di Udinese-Milan? Lo ripetiamo: "Domani è una delle 4 partite più importanti del campionato. La squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una partita molto difficile, l'Udinese ha fatto 7 punti, è molto fisica, giocare lì è sempre complicato. Per noi è un test importante per dare continuità alle vittorie fatte, siamo all'inizio del percorso, c'è una possibilità importante". Ci si è chiesti a lungo quale potesse essere la seconda partita delle quattro citate. Siamo stati accontentati ad inizio 2026: Cagliari-Milan, quella di questa sera.

Le parole di Allegri

Lo stesso Allegri ha spiegato il perché in conferenza stampa: "Sarà una partita complicata come tutte, ma domani ancora di più. È la prima dell'anno. A Udine ho detto che era una partita molto importante, Cagliari ha lo stesso valore. La classifica si sta delineando, domani dobbiamo essere bravi a fare un altro passettino in avanti per rimanere tra le prime quattro. Da qui al 15 febbraio abbiamo 8 partite, 6 trasferte e solo 2 in casa. Abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo fare passettini per arrivare al post Pisa nelle migliori condizioni".

La probabile formazione del Milan

Il Milan recupera Rafa Leao, ma è da capire quanti minuti ha nelle gambe, recupera Gabbia, ma solo per la panchina, mentre sono da valutare ancora bene le condizioni di Pulisic, che fino all'altro si è allenato a parte, e Pavlovic, che ieri non si è allenato a causa di un attacco febbrile. Il serbo dovrebbe farcela, l'italiano andrà in panchina, il portoghese giocherà titolare con Pulisic e il neo arrivato Fullkrug pronti a subentrare.