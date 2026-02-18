Costacurta: "Cambiaso ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quell'aspetto"

Billy Costacurta, ospite dello studio di Sky Sport, ha detto la sua sulle prestazioni della Juventus dopo il ko in Turchia contro il Galatasaray: "Cosa penso dopo questa sconfitta? Penso che la squadra stia crescendo, che il Locatelli degli ultimi due mesi sia un giocatore su cui poter puntare ma ho paura che Inter-Juve, dal punto di vista dell'energia mentale, abbia tolto tanto a 3/4 giocatori contro il Galatasaray".

Prestazioni oscillanti: "Il problema è che con la Juventus a ogni partita devi avere standard alti, qui invece ci sono troppe oscillazioni. Cambiaso, per esempio, ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quell'aspetto. Non può essere tolto perché in difficoltà e ammonito contro un giocatore come Baris Yilmaz che era il pericolo numero uno dopo Osimhen. Cambiaso è un nazionale, deve essere costante e non esserlo è una cosa che ti fa perdere le partite e le qualificazioni".