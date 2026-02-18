Esclusiva TMW Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche sull'arbitraggio contro l'Inter? Paolo Musso ha detto tutto"

Reduce dal pareggio contro l’Inter U23 e in vista dello scontro salvezza contro l’Arzignano Valchiampo, il difensore centrale dell’Ospitaletto Riccardo Nessi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento della squadra e il campionato di Serie C.

Partiamo dal pareggio contro l’Inter U23. Il vostro direttore sportivo è stato duro sull’arbitraggio. Da calciatore come hai vissuto quella partita?

“È stata una gara molto combattuta, piena di duelli. Le parole del direttore sono state chiare ed esaustive e rispecchiano un sentimento di ingiustizia provato dalla società. Io però da calciatore mi concentro sugli errori che abbiamo commesso noi e che non ci hanno permesso di portare a casa i tre punti”.

Sul piano tecnico cosa non ha funzionato?

“L’Inter è una squadra di grande qualità e in alcuni frangenti ci ha messo in difficoltà, soprattutto sugli esterni. Non siamo riusciti a gestire alcune situazioni che hanno portato ai due gol. In fase offensiva invece abbiamo fatto una buona partita, segnando due reti e creando altre occasioni importanti”.

Arrivate da cinque gare senza vittorie. È un momento delicato?

“A livello di punti non è il periodo che ci aspettavamo, ma come proposta siamo sempre stati in partita. Le ultime tre gare, contro squadre di alta classifica come Alcione, Renate e Inter, dimostrano che siamo in crescita. Il rammarico maggiore resta per gli scontri diretti persi con Bergolettese e Lumezzano: lì non abbiamo gestito bene i momenti”.

Adesso c’è l’Arzignano, avanti di un punto. È uno snodo decisivo?

“Sì, è una partita fondamentale. Dobbiamo ricaricare soprattutto le energie mentali. Tanto della nostra stagione passa da lì: serviranno coraggio, responsabilità e grande tenacia per portare a casa i tre punti”.

Che Girone A è rispetto allo scorso anno?

“È sempre stato molto livellato. Anche chi lotta per salvarsi può togliere punti alle squadre di vertice. Quest’anno la situazione della Triestina ha un po’ scombussolato il campionato. Playoff e salvezza si giocheranno sui dettagli”.

In alto il Vicenza ha perso la prima gara stagionale. Può riaprirsi la corsa?

“Secondo me il Vicenza è troppo superiore alle altre. Mi ha impressionato la compattezza di squadra e l’identità chiara che hanno. Non penso che uno stop possa cambiare l’esito del campionato”.

A livello personale che stagione stai vivendo?

“Ho attraversato momenti alti e bassi come capita in un’annata lunga. Ora mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. Con il mister Quaresmini sono migliorato molto nell’impostazione e nella fase di possesso. Ho solo il rammarico della gara col Cittadella, dove potevo fare meglio”.

Un giudizio sulla sperimentazione del FVS in Serie C?

“Sono favorevole. È un aiuto importante, anche se non è automatico che la chiamata cambi la decisione. Migliorerei il numero di telecamere, soprattutto vicino alle aree di rigore, per avere immagini più chiare su contatti e fuorigioco”.