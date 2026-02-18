Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Jagellonia, Siemieniec avvisa la Fiorentina: "A Siviglia ora sanno dove è Bialystok"

Jagellonia, Siemieniec avvisa la Fiorentina: "A Siviglia ora sanno dove è Bialystok"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:33Serie A
Daniel Uccellieri

Adrian Siemieniec, tecnico dello Jagellonia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League con la Fiorentina. Di seguito le sue parole riportata da Firenzeviola.it: "Come si scrive il mio nome? Dopo la partita ve lo ricorderete... Nemmeno a Siviglia sapevano dov'era Bialystok: adesso lo sanno" l'inizio al vetriolo del tecnico dello Jagellonia.

Le tante assenze della Fiorentina le mettono voglia di fare una grande gara?
"Intanto benvenuti agli italiani: fa freddo qui, vero? Non ho paura di nessun giocatore della Fiorentina. Abbiamo visto la rosa della Fiorentina che verrà qui da noi e l'abbiamo analizzata. Parliamo sempre di una squadra che ha giocato 3.000 partite in Europa nella sua storia. Se oggi l'allenatore non fa giocare giocatori come Kean o altri vuol dire che giocherà Piccoli che è stato pagato 25 milioni di euro. Noi non abbiamo mai speso così tanto per un giocatore. Anche se la situzione in classifica della Fiorentina in campionato è difficile, ciò non cambia il valore della squadra. Sarà un grande successo se nella sfida di ritorno ci saranno De Gea e Kean: questo vuol dire che lo Jagellonia avrà fatto bene all'andata".

Pensa che il freddo potrà incidere nella partita?
"Io sono arrivato a questa conferenza stampa dovendo correggere tutti sul fatto che la Fiorentina sia debole e lotti per la salvezza... ma noi sappiamo bene chi andremo a sfidare. Invece qui sento che si parla solo del tempo e del clima. Penso che vedremo una gara equilibrata perché abbiamo un'esperienza simile alla Fiorentina a livello internazionale. Faremo di tutto per far vedere il nostro valore. Il meteo? Forse i primi minuti saranno difficili ma andiamo passo dopo passo. Penso che i viola sapranno già che clima troveranno qui quando atterreranno a Varsavia: non siamo al polo nord. Magari forse noi saremo avvantaggiati dal meteo ma poi deciderà il campo".

È una sfida anche tra calcio polacco e calcio italiano?
"Sì, ovviamente. Ma la Serie A è imparagonabile al nostro calcio. Ultimamente ho visto la gara dei viola contro il Como, che ha grandi giocatori e tanti soldi: la Fiorentina ha vinto contro un avversario forte e dunque la rosa viola è davvero di valore. La Serie A resta uno dei campionati migliori d'Europa. La Conference ci mermette di metterci al pari di squadre molto forti: lo abbiamo già fatto contro Betis, Ajax e Strasburgo e dunque guardiamo a questa sfida con la voglia di vincere il doppio confronto".

Ha già in mente la formazione per domani?
"Avevamo studiato la rosa della Fiorentina con i titolari, ma poi ho dovuto studiare anche gli altri. Ma ci tengo a dire che chi giocherà domani nella Fiorentina è comunque forte. Ovviamente il valore reale di questo turnover lo potrà conoscere solo Vanoli".

Le assenze dello Jagellonia sono pesanti? Diminuiscono il vostro valore?
"Quando ci sono dei giocatori che sono sempre titolari, come Romanczuk e Palulu, è sempre più difficile, ma ci sono giocatori forti. Certo, senza di loro saremo più deboli... ma così è la vita. C'è sempre la gara di ritorno ma vogliamo arrivare a Firenze già con un buon risultato ottenuto domani. Sarà fondamentale andare al Franchi con il morale alto. Magari a Firenze c'è poco entusiasmo in vista di una gara contro una squadra polacca... Ribadisco: vogliamo andare a Firenze con un buon risultato".

Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Jagiellonia, Imaz: "Fiorentina fra le top in Serie A. Batistuta è un modello" Jagiellonia, Imaz: "Fiorentina fra le top in Serie A. Batistuta è un modello"
Caso Vinicius-Prestianni, Infantino: "Scioccato e rattristato. No a ogni discriminazione"... Caso Vinicius-Prestianni, Infantino: "Scioccato e rattristato. No a ogni discriminazione"
Jagellonia, Siemieniec avvisa la Fiorentina: "A Siviglia ora sanno dove è Bialystok"... Jagellonia, Siemieniec avvisa la Fiorentina: "A Siviglia ora sanno dove è Bialystok"
Lazio, Lotito: "No ad azionariato popolare per grandi società sportive" Lazio, Lotito: "No ad azionariato popolare per grandi società sportive"
Alla scoperta di Luca Reggiani. L'ex tecnico: "Spero sia il 'nuovo Nesta'. Arriverà... Esclusiva TMWAlla scoperta di Luca Reggiani. L'ex tecnico: "Spero sia il 'nuovo Nesta'. Arriverà in Nazionale"
Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni TMWJuventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni
Doppio oro olimpico in visita al JMedical: Federica Brignone nella struttura bianconera... TMWDoppio oro olimpico in visita al JMedical: Federica Brignone nella struttura bianconera
Colantuono sui tanti infortuni nel Napoli: "Serve la prevenzione. E ci sono troppe... Colantuono sui tanti infortuni nel Napoli: "Serve la prevenzione. E ci sono troppe gare"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
3 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
4 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
5 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
Immagine top news n.1 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
Immagine top news n.2 Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni
Immagine top news n.3 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.4 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.5 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.6 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.7 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve vincere col Como. Inter, quelle di Bastoni non sono scuse"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maradona Jr all'attacco: "Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre"
Immagine news Serie A n.2 Jagiellonia, Imaz: "Fiorentina fra le top in Serie A. Batistuta è un modello"
Immagine news Serie A n.3 Caso Vinicius-Prestianni, Infantino: "Scioccato e rattristato. No a ogni discriminazione"
Immagine news Serie A n.4 Jagellonia, Siemieniec avvisa la Fiorentina: "A Siviglia ora sanno dove è Bialystok"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Lotito: "No ad azionariato popolare per grandi società sportive"
Immagine news Serie A n.6 Alla scoperta di Luca Reggiani. L'ex tecnico: "Spero sia il 'nuovo Nesta'. Arriverà in Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: per il post Biancolino, l'Avellino si affida a Ballardini
Immagine news Serie B n.2 Patrick Ciurria rinnova col Monza: la conferma di un leader con la Serie A nel mirino
Immagine news Serie B n.3 Davide Ballardini è il nuovo tecnico dell'Avellino. Accordo fino a giugno
Immagine news Serie B n.4 Monza, blindato Patrick Ciurria! Rinnovo di contratto fino al giugno 2028
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Dagasso: “Qui per un progetto ambizioso. Col Pescara sarà una gara speciale”
Immagine news Serie B n.6 Avellino, l'agente di Ballardini: "Trattativa nata negli ultimi giorni, aveva grande voglia di tornare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania-Trapani, un minuto di silenzio questa sera per ricordare Orazio Russo
Immagine news Serie C n.2 Catania-Trapani, derby da dentro o fuori: in palio la Serie B ma anche la salvezza
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, il presidente Pasini: "In C si vince battendo le piccole, siamo troppo superficiali"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: due giornate a Coppitelli e Raffaele. Tutte le squalifiche
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Pasini operato al menisco del ginocchio sinistro. Intervento perfettamente riuscito
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche sull'arbitraggio contro l'Inter? Paolo Musso ha detto tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.5 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV