Sudtirol, il presidente Comper: "Pohjanpalo toglie a chiunque il sonno. Playoff? Testa alla salvezza"TUTTO mercato WEB
© foto di luca.bargellini
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:30Serie B
Daniel Uccellieri

Gerhard Comper, presidente del Südtirol, ha parlato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com in vista della sfida contro il Palermo, tracciando il momento della sua squadra e gli obiettivi stagionali.

Il numero uno biancorosso ha sottolineato come il Südtirol stia vivendo una fase positiva e voglia giocarsi le proprie carte anche al “Barbera”: «Stiamo attraversando un buon periodo e proveremo a far valere anche a Palermo le nostre qualità e il nostro gruppo». Consapevole delle difficoltà della trasferta, Comper ha ribadito la fiducia in Castori, ritenuto l’uomo giusto per preparare una gara così delicata. L’idea, ha spiegato, sarà quella di mantenere un’identità chiara, con pressing alto e atteggiamento propositivo: «Non andremo a Palermo per mettere il pullman davanti alla nostra porta».

Nonostante la classifica veda il Südtirol a ridosso della zona playoff, il presidente frena ogni entusiasmo e riporta l’attenzione sull’obiettivo principale. «Il nostro pensiero va unicamente al raggiungimento il prima possibile della salvezza», ha detto, ricordando anche le difficoltà attraversate nel periodo natalizio. Secondo Comper, la squadra sta facendo bene ma resta fondamentale mantenere i piedi per terra e concentrarsi sul mantenimento della categoria.

Sul mercato e sul mancato arrivo di Giacomo Corona, accostato al club nelle scorse settimane, il presidente ha preferito guardare il quadro complessivo. Ha elogiato il lavoro del direttore sportivo, soprattutto per i rinforzi offensivi, sottolineando come talvolta una trattativa sfumata possa aprire nuove strade. «La mancata concretizzazione di una trattativa a volte apre le porte a nuove opportunità», ha spiegato, citando l’arrivo di Verdi come esempio di crescita e di maggiore attrattività della piazza.

Per quanto riguarda il futuro di Castori, Comper ha rimandato le valutazioni al direttore sportivo, pur esprimendo un auspicio chiaro: «Mi auguro che si possa continuare con Castori perché ha offerto stabilità al gruppo». Il tecnico, secondo il presidente, ha creato coesione e sta svolgendo un lavoro importante.

Inevitabile un passaggio su Pohjanpalo, grande minaccia offensiva del Palermo. «Pohjanpalo toglie a chiunque il sonno», ha ammesso, ricordando però che i rosanero non si limitano al solo attaccante, ma possono contare su un gruppo forte e su un allenatore di valore. Con la promozione diretta come obiettivo dichiarato dei siciliani, Comper si aspetta una sfida aperta e combattuta.

