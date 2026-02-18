TMW Doppio oro olimpico in visita al JMedical: Federica Brignone nella struttura bianconera

Federica Brignone, fresca di doppio oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha fatto visita al JMedical, struttura medica di riferimento della Juventus, per un controllo alla gamba infortunatasi ad inizio 2025.

Federica Brignone ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proprio sulle piste di Cortina d'Ampezzo: l'oro nel supergigante (disputato il 12 febbraio 2026) e l'oro nello slalom gigante (il 15 febbraio 2026). Si tratta di una doppietta storica: è la prima sciatrice italiana di sempre a conquistare due ori nella stessa edizione olimpica nello sci alpino (e la seconda azzurra in assoluto dopo Alberto Tomba a Calgary 1988). Questi successi arrivano a soli 10 mesi da un grave infortunio alla gamba sinistra (rottura di tibia, perone e legamento crociato), rendendo il trionfo ancora più straordinario.

Qualche giorno fa il difensore bianconero Bremer, attraverso una Instagram Story, ha voluto complimentarsi per il trionfo: "Complimenti Federica Brignone. Vederti vincere dopo questi mesi di recupero trascorsi insieme è d'ispirazione. Sei una campionessa! Molto felice per te", ha scritto il centrale brasiliano.