Quali allenatori sono ancora liberi? Da Mancini a Xavi, i migliori 50 nomi

Luciano Spalletti trova squadra, appena 4 mesi dopo l'esonero da commissario tecnico della nazionale italiana e lascia il club degli allenatori disponibili. Ma tanti nomi grossi sono ancora in cerca di un nuovo progetto, inevitabilmente a stagione in corso. Quali allenatori sono liberi a oggi? Nei 5 campionati principali sono saltate già 8 panchine e altre salteranno. Vediamo nel dettaglio i 50 nomi più interessanti ancora liberi:

Aurelio Andreazzoli (71 anni, Italia)

Mario Anselmi (40 anni, Argentina)

Davide Ballardini (61 anni, Italia)

Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)

Laurent Blanc (59 anni, Francia)

Daniele Bonera (44 anni, Italia)

Roberto Breda (55 anni, Italia)

Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)

Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)

Stefano Colantuono (62 anni, Italia)

Eugenio Corini (55 anni, Italia)

Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)

Lucien Favre (67 anni, Svizzera)

Urs Fischer (59 anni, Svizzera)

Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)

Marco Giampaolo (58 anni, Italia)

Luca Gotti (58 anni, Italia)

Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)

Adi Hutter (55 anni, Austria)

Giuseppe Iachini (61 anni, Italia)

Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)

Bruno Lage (49 anni, Portogallo)

Moreno Longo (49 anni, Italia)

Joachim Low (65 anni, Germania)

Roberto Mancini (60 anni, Italia)

Pasquale Marino (63 anni, Italia)

Walter Mazzarri (64 anni, Italia)

Francesco Modesto (43 anni, Italia)

Thiago Motta (43 anni, Italia)

Alessandro Nesta (49 anni, Italia)

Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)

Guido Pagliuca (49 anni, Italia)

Raffaele Palladino (41 anni, Italia)

Fabio Pecchia (52 anni, Italia)

Ange Postecoglou (60 anni, Australia)

Graham Potter (50 anni, Inghilterra)

Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)

Marco Rose (49 anni, Germania)

Leonardo Semplici (58 anni, Italia)

Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)

Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)

Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)

Igor Tudor (47 anni, Croazia)

Erik ten Hag (55 anni, Olanda)

Edin Terzic (42 anni, Germania)

Jon Dahl Tomasson (49 anni, Svezia)

Mark van Bommel (48 anni, Olanda)

Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)

Paolo Vanoli (53 anni, Italia)

Xavi (45 anni, Spagna)