Spalletti batte Sarri: è l'allenatore della Juventus più anziano di sempre

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus e, in attesa dei suoi successi in campo, stabilisce già un record per il club bianconero. Il tecnico toscano, 66 anni compiuti lo scorso anno e ufficializzato pochi minuti fa dalla società piemontese, è infatti il più anziano al momento del suo incarico alla guida della Vecchia Signora. Spalletti batte per la seconda volta un record di anzianità fissato da Maurizio Sarri, che a giugno 2019, a 60 anni, era diventato il più “vecchio” allenatore della Juve di sempre.

Perché per la seconda? Perché Spalletti ha già battuto, sotto questo profilo, Sarri almeno una volta. Con il successo del Napoli, infatti, l’allenatore di Certaldo è diventato l’allenatore più grande di sempre a vincere lo scudetto, a 64 anni, superando proprio Sarri che con la Juve lo aveva vinto a 61 anni.

Spalletti e Sarri, inoltre, sono gli unici allenatori nella storia della Juventus ad aver ricevuto ufficialmente l’incarico nei sessanta. Prima di loro, il più anziano in panchina era stato Luigi Delneri, 59 anni al momento dell’annuncio da parte della società piemontese.