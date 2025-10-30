Il VAR dice no a Seba Esposito, Caprile a Thorstvedt e Volpato: 0-0 al 45' tra Cagliari e Sassuolo
Primo tempo vivace quello andato in scena alla Domus Arena tra il Cagliari ed il Sassuolo, posticipo delle 18:30 della nona giornata di Serie A. Meglio la squadra allenata da Fabio Pisacane, che trova anche il gol con Sebastiano Esposito alla mezz'ora annullato per fuorigioco, anche se gli ospiti si rendono pericolosi nel finale con una doppia azione a cui ha detto di no il solito Elia Caprile.
Dopo un inizio di studio, la partita si vivacizza dal 20' del primo tempo con il Sassuolo che ci prova direttamente da calcio piazzato e il Cagliari che prova a rispondere in contropiede, lamentando anche un calcio di rigore per un fallo di mano Fali Cande. I padroni di casa trovano la via della rete dal 28' grazie alla zampata di Sebastiano Esposito che da pochi passi batte Muric: l'assistente però alza la bandierina per evidente fuorigioco dell'autore del gol sulla sponda di testa di Borrelli. Gli ospiti si rifanno vedere poco prima della fine del primo tempo prima con un bel tiro dalla distanza di Thorstvedt, poi con il diagonale d Volpato che trovano in entrambe le occasioni la risposta del sempre puntuale Elia Caprile.