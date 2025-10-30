Juventus, i dettagli del contratto di Spalletti: domani alle 12 la prima conferenza stampa
Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato pochi minuti fa l’arrivo del tecnico toscano, limitandosi - quanto al contratto - a fare riferimento alla firma sino al 30 giugno 2026, cioè a fine stagione.
Secondo quanto filtra, nell’accordo depositato è prevista l’opzione - e non il rinnovo automatico - per il prolungamento del contratto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un accordo “leggero”, che parte da un presupposto: alla Juve serve ripartire, del resto se ne parlerà al momento opportuno.
Come ripartire? Lo spiegherà Spalletti nella sua prima uscita pubblica da allenatore bianconero, la conferenza stampa in programma domani, alla vigilia della partita con la Cremonese, ma che inevitabilmente diventerà l’occasione per presentare il nuovo tecnico. Appuntamento a domani alle 12, come sempre in diretta testuale sulle pagine di TuttoMercatoWeb.