Allegri: "Simulazioni soggettive, non puoi farci niente. Bastoni-Kalulu? Dispiace a tutti"

Un altro tema molto delicato è quello relativo alle simulazioni, soprattutto dopo quello che è accaduto con Bastoni in Inter-Juventus e l'espulsione di Kalulu. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ne ha parlato così in conferenza prima del match contro il Como: "Il calcio ora è diventato velocissimo e non è facile arbitrare, è tutto completamente diverso rispetto a 30-40 anni fa. C'è da migliorare il VAR, trovare soluzioni come staranno cercando di fare. Cerchiamo di arrivare all'oggettività. Per me una cosa che va assolutamente cambiata è quando c'è un fuorigioco e il calcio d'angolo viene assegnato lo stesso. Non può essere data perché poi la palla finisce dentro l'area. L'ho detto 15 anni fa. La simulazione di Parisi, che mi avete citato, e quella di Bastoni sono soggettive, a descrizione dell'arbitro. Non ci puoi fare niente. Devono capire se e come deve intervenire il VAR, ma non sta a me dirlo".

C'è un lavoro da fare anche sui giocatori?

"Non è facile spiegare il gioco del calcio, non si può indottrinare tutti. Il calcio è bello perché il più debole può battere il più forte. Quello che è successo sabato dispiace a tutti, ma i primi a esserlo sono i protagonisti. Ora bisogna riprendere a giocare e a fare un finale di stagione bello, che è la cosa più importante per il calcio italiano".

C'è il rischio che l'Inter o la Juventus si compattino di più dopo le polemiche o perderanno qualcosa?

"È impossibile dirlo, a fine campionato diremo chi è stato più concentrato, tutto dipende dal risultato che è quello che conta. Sono tutte supposizioni, ma i se non contano. Nelle polemiche io in passato ho fatto errori, ci sono caduto... Mi tolgo e ascolto".

