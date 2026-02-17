Allegri: "In Italia ci sono pressioni perché la Champions è una questione di vita o morte"

"Non so se serve professionalizzare gli arbitri o meno. La Serie A è bellissima, queste cose ci sono sempre state e ci saranno". Parla così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, dopo le recenti polemiche in seguito a Inter-Juventus in conferenza stampa: "Siamo stati capaci di analizzare un episodio che se succede in Premier... Bisogna farsi una domanda noi: sono più importanti le loro decisioni o i gesti tecnici? Invece di analizzare ciò che un allenatore o un giocatore sbaglia, ci buttiamo sempre sugli arbitri. Togliere loro un po' di pressione sarebbe molto importante, anche se non è facile nel contesto della partita, anche perché ora si è abbassata notevolmente l'età dei direttori di gara".

Allegri poi chiude la sua considerazione: "Credo che ci siano tanti pressioni in Italia perché qui la qualificazione in Champions è una questione di vita o di morte economica. Ecco perché si alzano le pressioni, noi bisogna rimanere concentrati sull'obiettivo finale".

