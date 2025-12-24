Allegri vuole Gatti per rinforzare la difesa del Milan. Ci sono tre nomi alternativi

Il calciomercato di gennaio sta per cominciare e c'è già grande fibrillazione attorno a quelli che potranno essere i principali movimenti in Serie A. Guardando al Milan, che nel frattempo si è già assicurato un nuovo centravanti da regalare ad Allegri in Fullkrug, questo vuol dire aggiungere almeno un nuovo difensore centrale.

Il preferito del Milan, e soprattutto di mister Allegri, ha un nome e un cognome ben precisi e sono quelli di Federico Gatti. Con Spalletti sta trovando poco spazio, ai tempi di Max era uno dei fedelissimi e i due hanno costruito un rapporto professionale e umano che rende possibile un assalto nel calciomercato di gennaio. Il suo arrivo non stravolgerebbe nemmeno le gerarchie già esistenti nella retroguardia del Diavolo. Come vi abbiamo raccontato, non c'è solo l'ipotesi di uno scambio tra Milan e Juventus che coinvolga Ricci sul fronte opposto, perché le ultime notizie vedono coinvolto anche un altro difensore come De Winter, per il quale tra l'altro quello in bianconero sarebbe un ritorno.

Nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà per arrivare a Gatti, il Milan ha in mente comunque delle alternative. Lo riferisce l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, che individua anche i profili: sono quello di Joe Gomez del Liverpool, già inseguito in estate, ma anche Eric Dier, in forza al Bayern Monaco. E rimangono attivi pure i contatti con il Chelsea per Axel Disasi.