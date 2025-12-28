Scambio Ricci-Gatti? Nessun contatto fra Milan e Juventus. E Allegri blinda il centrocampista

Si avvicina il mercato di gennaio e le grandi squadre si guardano intorno in cerca di opportunità per sistemare le proprie rose. Quello invernale è un periodo che porta spesso a soluzioni fantasiose per ovviare al problema di non poter effettuare grandi investimenti. Nei giorni scorsi è circolata per esempio l'ipotesi che Milan e Juventus intavolassero una trattativa per pensare ad uno scambio che possa andare incontro ad entrambi i club, ovvero quello fra il centrocampista rossonero Samuele Ricci ed il difensore bianconero Federico Gatti.

Il giornalista Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube ha però chiarito che ci sarebbero stati giusto dei contatti fra l'allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri, e il centrale di Spalletti. Al contempo però non sembra esserci nulla per parlare di un possibile scambio, dato che per esempio non c'è stato alcun contatto fra le due società.

Allegri è infatti legato a Gatti avendo lavorato con lui in passato e sicuramente lo apprezza. Anche al termine della gara contro il Verona lo stesso Allegri ha parlato di Gatti, seppur commentando la voce che coinvolgerebbe De Winter: "De Winter? Ci ho pensato, l'ho provato, ma credo che in questo momento qua Tomori possa fare benissimo il braccetto e De Winter può fare benissimo il centrale. È arrivato, ha giocato bene e ha fatto errori come tutti. Può crescere". Poi sullo stesso Ricci ha chiarito: "Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan".