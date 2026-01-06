La prima idea per la difesa del Milan è sempre Gatti. Ma le alternative di Tare sono tante

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare continua a sfogliare la margherita alla ricerca del profilo migliore per aggiungere qualità alla difesa di mister Massimiliano Allegri. Anche se la sensazione, spiega oggi Tuttosport, è che l'operazione possa essere posticipata alle ultime ore di calciomercato quando si creeranno occasioni sia dal punto di vista tecnico che economico.

Dipendesse dal tecnico livornese, la scelta sarebbe semplice: tutto su Federico Gatti, difensore che però la Juventus difficilmente lascerebbe partire. Il Milan ha provato a sondare il terreno mettendo sul piatto anche il cartellino di De Winter, ma l'idea non ha trovato sbocchi. Da capire se i rossoneri faranno un altro tentativo in questo senso nelle prossime settimane, sfruttando magari il definitivo passaggio alla difesa a 4 da parte della Juventus di Spalletti che toglierebbe spazio al centrale attualmente fermo ai box per infortunio (ne avrà per altre due settimane).

La dirigenza di Casa Milan intanto sta valutando le altre opzioni: una di queste porta a Brighton dove gioca l'ex Verona Diego Coppola, che piace anche alla Fiorentina e al Torino. Nella lista poi anche Okoli del Leicester e Tiago Gabriel del Lecce. Più difficili, e quindi indietro nelle preferenze, Gila della Lazio, Gomez del Liverpool e Disasi del Chelsea.