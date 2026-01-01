Almeno Paratici ha pochi giocatori a fine contratto. Il punto sulle scadenze della Fiorentina

La Fiorentina sta vivendo un momento talmente critico che era impronosticabile all'inizio di questa stagione, il conto alla rovescia per l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica viola è già iniziato e attorno alla figura dell'ex dirigente della Juventus, in arrivo dal Tottenham, poggiano molte delle speranze di rinascita dell'ambiente viola. Questa deve passare dal calciomercato.

E guardando invece ai giocatori in scadenza di contratto tra poco più di 6 mesi, com'è messa la Fiorentina? Su questo fronte il lavoro di Paratici potrebbe essere ridotto, visto che i calciatori a fine corsa al 30 giugno sono pochi e quasi tutti nomi marginali nel complesso del progetto. Tra chi è attualmente già di proprietà della Fiorentina, troviamo il centravanti veterano Edin Dzeko (39 anni), in aria di salutare dopo pochi mesi già a gennaio - l'amico De Rossi lo accoglierebbe molto volentieri a Genova - e due quasi 'invisibili' come il terzo portiere Luca Lezzerini (30) e Abdelhamid Sabiri (29), rispolverato un paio di volte da Pioli prima però di tornare rapidamente nel dimenticatoio con il subentro di Vanoli.

Ci sono poi quei calciatori che la Fiorentina ha in prestito. Due. E uno potrebbe diventare di proprietà nei prossimi mesi, uscendo dal 'club delle scadenze': se completerà almeno il 50% di presenze da 45 minuti minimo, scatterà per esempio l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia (25 anni) dal Venezia. C'è 'solo' il diritto di riscatto invece con il Nizza per Mattia Viti (23), e qualcuno mormora che non è detto che le parti arrivino fino a giugno.