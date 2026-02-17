Rugani alla Fiorentina ritrova due amici: "Stagione ottima di Fagioli. Kean cresciuto e maturato"

"Certe volte ci sono sensazioni di pancia che ti guidano in certe scelte. Io sono consapevole della situazione della Fiorentina, ed è stata la cosa che mi ha acceso. Qui posso rimettermi in gioco e dimostrare. Io mi sento ancora di poter dare tanto in un club tra i più importanti d'Italia e con una tifoseria che fa invidia a tutti". Daniele Rugani si prepara all'esordio con la maglia della Fiorentina, ma intanto in conferenza stampa ha avuto modo di parlare anche di due compagni di squadra che ritrova dopo la Juventus.

Su tutti, Moise Kean: "Come l'ho ritrovato? Lui in questa squadra è decisivo - ha sottolineato Rugani -. Quando gira lui, anche la squadra gira. L'ho trovato cresciuto e maturato. Poi da quando sono arrivato ha già fatto due gol, speriamo porti bene...".

Hai sentito Fagioli prima di arrivare: come lo hai ritrovato? "Ho ritrovato un giocatore cresciuto sotto tutti i punti di vista. In campo ha aggiunto cose che non aveva, si vede che il mister sta facendo un grande lavoro con lui in quel ruolo. Per noi è importantissimo, sta facendo una stagione ottima".

Come si sistema la quart'ultima difesa del campionato?

"Per me difendere è un piacere, è un qualcosa che ho dentro. Vivo di queste cose. Cercherò di trasmettere questo mio lato ai compagni. Anche se la fase difensiva dipende da tutta la squadra, non solo dalla difesa. Stiamo migliorando perché la differenza tra vincere e non vincere la fa la difesa".