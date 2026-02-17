Galatasaray-Juventus 5-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Galatasaray (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Sanchez, Bardacki (32’ st Singo), Jakobs (38’ st Elmali); Torreira, Sara; Yilmaz (32’ st Icardi), Akgun (30’ st Sané), Lang (38’ st Boey); Osimhen. A disposizione: Sen, Guvenec, Ayhan, Gundogan, Kutucu, Asprilla. Allenatore: Buruk
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (34’ Gatti), Kelly, Cambiaso (1’ st Cabal); Koopmeiners, Locatelli, Thuram (dal 35’ st Miretti); Conceiçao (25’ st Kostic), McKennie, Yildiz (36’ st Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Boga. Allenatore: Spalletti
Arbitro: Makkelie (Olanda)
Marcatori: 15’ Sara (G), 16’, 32’ Koopmeiners (J), 49’, 74’ Lang (G), 60’ Sanchez (G), 86’ Boey (G)
Ammoniti: Sara (G), Cambiaso (J)
Espulsi: Cabal (G)