Altro che dubbi della vigilia, il Milan stasera contro la Roma ha riscoperto il vero Leao

Per sua fortuna, il Milan ha potuto contare su Rafael Leao. Tema della discordia delle ultime settimane, di fatto da quando ha fatto il suo rientro in campo dopo l'infortunio di inizio stagione, nella sfida di San Siro con la Roma l'asso rossonero ha dimostrato con i gesti il perché sia tra i giocatori più pagati dell'intera rosa del Diavolo e venga considerato tra i giocatori fuori categoria della squadra rossonera.

In dubbio alla vigilia, sembrava che al posto di Leao, a fianco di Nkunku, potesse toccare a Loftus-Cheek, il quale aveva dato discreti segnali nel breve subentro da fuori ruolo, in attacco, nella trasferta infrasettimanale di Bergamo. E invece, senza nulla togliere all'inglese, per fortuna non solo Leao è stato della partita, ma ha anche svolto un ruolo fondamentale nelle difficoltà avute dai ragazzi di Allegri per quasi tutto il primo tempo: troppo importanti si sono rivelate le sue percussioni palla al piede, per pensare di poterne fare a meno. Aspettando che trovi la definitiva continuità, e che entri davvero in piena sintonia con Allegri, il Milan da oggi ha un Leao in più.

Per Leao voto 7 nelle pagelle di Milan-Roma 1-0 su TMW: "Sul prato di San Siro c'è un salvagente, cercato di continuo dai compagni in difficoltà. Strappa in fuga solitaria verso l'1-0, imprendibile a lungo. Cala un po' nella ripresa".