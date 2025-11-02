Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"
L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 10^ giornata di Serie A.
Quanti scatti hai fatto?
"Lavoro da squadra. Mai arrendersi, anche la parata di Maignan è stata incredibile. Abbiamo creato di più e siamo orgogliosi di questa partita".
Puoi farlo questo ruolo?
"Sono a disposizione della squadra: centravanti, trequarti, esterno, l'importante è aiutare la squadra e fare punti".
