Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 10^ giornata di Serie A.

Quanti scatti hai fatto?

"Lavoro da squadra. Mai arrendersi, anche la parata di Maignan è stata incredibile. Abbiamo creato di più e siamo orgogliosi di questa partita".

Puoi farlo questo ruolo?

"Sono a disposizione della squadra: centravanti, trequarti, esterno, l'importante è aiutare la squadra e fare punti".