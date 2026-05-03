Altro giro, altro 0-0. Anche il lunch match tra il Bologna e il Cagliari termina senza gol

Un altro 0-0, dopo quelli di Como-Napoli e Atalanta-Genoa, anche il lunch match della 35^ giornata tra Bologna e Cagliari termina senza gol. Le occasioni migliori ce le hanno gli ospiti, che con questo punto si avvicino ulteriormente alla salvezza matematica.

Il primo tempo

Come ormai in tanti campi della Serie A, anche al Dall'Ara latitano le emozioni nella prima frazione tra felsinei e sardi. Le occasioni più grosse ce le ha la formazione ospite: Deiola sbloccherebbe subito la partita dopo circa 2 minuti ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo un lungo check al VAR. Lo stesso centrocampista ci riprova 15 minuti più tardi, pescato al centro dell'area da Palestra, ma la sua conclusione non c'entra la porta da buonissima posizione. Il Bologna esce alla distanza e ci prova prima con Bernardeschi al 27' ma il suo tiro a giro dal limite viene deviato in corner da Caprile, 7 minuti più tardi arriva il tentativo di Odgaard che lascia partire una sassata deviata dal provvidenziale intervento di un difensore avversario.

Il secondo tempo

I due allenatori provano a smuovere qualcosa con i cambi: Italiano sceglie prima Rowe per Sohm, poi Castro e Orsolini per Odgaard e Dominguez; Pisacane risponde con Mendy per l'appannato Sebastiano Esposito. Eppure, se possibile, nella ripresa succede ancora meno, con un'unica grande occasione che capita sui piedi di Ze Petro, ritrovatosi a colpire al volo a tu per tu con Pessina senza riuscire a prendere nemmeno la porta distante poco più di un metro.