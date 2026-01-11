Altro pari per il Milan, 3 punti d'oro in chiave salvezza per il Parma: le top news delle 18

Nkunku salva il Milan a Firenze - Dopo l'1-1 interno contro il Genoa nel turno infrasettimanale, per il Milan arriva un altro pareggio - e con identico punteggio - in trasferta sul campo della Fiorentina. Accade tutto nella ripresa, con il vantaggio viola con la firma di Comuzzo e il pareggio rossonero al 90' con Nkunku. Nel recupero, addirittura, la squadra di Allegri ha rischiato il ko quando Brascianini ha stampato un bolide sulla traversa a Maignan battuto. Il portiere francese è stato invece decisivo poco dopo, uscendo tempestivamente su Kean. Punto d'oro per come si era messa, ma anche altro mezzo passo falso per il Milan. Prosegue, invece, la serie di risultati utili della formazione di Vanoli.

Vantaggio lampo del Lecce, poi rimonta del Parma - Nel lunch match, che ha visto affrontarsi Lecce e Parma, i gialloblù hanno vinto col punteggio di 1-2. Salentini avanti al 1' con Stulic, poi grande rimonta gialloblù con l'autorete di Tiago Gabriel e il sigillo finale di Pellegrino. Molto nervosa la squadra allenata da Di Francesco, con Banda e Gaspar espulsi.

Spalletti chiede rinforzi - Nel corso della conferenza stampa in vista del match di domani contro la Cremonese, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato senza troppi peli sulla lingua riguardo a quello che dovrebbe fare il club sul mercato: "Io dico che in alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po' corti. Poi il mercato lo fanno i nostri direttori e io mi fido ciecamente. Noi stiamo con le antenne dritte per avere il doppio ruolo in queste posizioni".