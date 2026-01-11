Milan, sospiro di sollievo per Pavlovic: accertamenti dopo la Fiorentina, 'solo' 9 punti di sutura

Il Milan tira un sospiro di sollievo per quel che riguarda le condizioni di Strahinja Pavlovic: durante la sfida contro la Fiorentina di oggi, mentre la squadra viola era in vantaggio 1-0 e coi rossoneri proiettati in avanti alla ricerca del pari, il difensore si è scontrato con Pietro Comuzzo, sbattendo violentemente la testa sul difensore gigliato.

I giocatori in campo hanno subito richiamato l'attenzione dello staff medico e sono serviti diversi minuti per curare la ferita di Pavlovic, poi prontamente sostituito da Allegri. Il giocatore è poi stato accompagnato in ospedale per accertamenti che hanno dato esito negativo, col difensore che però è stato dimesso con 9 punti di sutura e che è tornato a Milano insieme allo staff milanista in treno.