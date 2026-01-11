Domani Juventus-Cremonese, i convocati di Nicola: out Payero, un rientro a centrocampo
TUTTO mercato WEB
Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che i grigiorossi domani sera affronteranno contro la Juventus. Questo l'elenco in cui non figura Payero per un attacco influenzale ma in cui è presente il rientrante Collocolo:
Portieri: Audero, Silvestri, Nava
Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
Centrocampisti: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Collocolo, Floriani Mussolini, Vandeputte, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
Attaccanti: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
3 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile