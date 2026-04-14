Altro rinnovo pronto in casa Juventus, Simeone non allenerà l'Inter: le top news delle 18

Parla Giovanni Malagò, candidato espresso ieri dalla Lega Serie A per la corsa alle elezioni come nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in sostituzione del dimissionario Gravina. Uno dei due candidati principali (l'altro, Abete, corre invece con l'appoggio del 34% dell'Asssemblea federale dato dalla Lega Nazionale Dilettanti) ha parlato della sfida che potrebbe raccogliere: "È abbastanza impressionante che un mondo famoso per la sua litigiosità e la sua esuberanza, nel giro di sei giorni abbia indicato, con 19 società su 20, un soggetto terzo, pur molto conoscitore della materia ma sicuramente esterno, affinché dia loro una mano. La sfida mi affascina, ma al tempo stesso sono realista e so che ci sono complicazioni".

Continua la campagna rinnovi della Juventus, che ha blindato di recente la posizione del suo allenatore Luciano Spalletti e che punta anche a convincere Dusan Vlahovic entro la fine della stagione. Ieri il CEO bianconero Comolli aveva rivelato che sarebbe arrivato al più presto un altro rinnovo, ed è quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista e capitano della Vecchia Signora, infatti, ha concordato il prolungamento per altre due stagioni rispetto alla precedente scadenza del 2028. Il suo nuovo contratto scadrà perciò il 30 giugno del 2030.

A proposito di Vlahovic, invece, emergono le condizioni richieste alla Juventus dal centravanti serbo per estendere l'accordo in essere: 6 milioni di euro netti più bonus fino al 2030, oltre a un premio alla firma da altrettanti 6 milioni circa.

Mentre si appresta a guidare questa sera il suo Atletico Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, arriva la seconda smentita a proposito della possibilità che Diego Simeone diventi in un futuro immediato il nuovo allenatore dell'Inter. Dopo quella di Marotta di fine febbraio, ecco quella di Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid: "Spero proprio di poter confermare che Simeone rimarrà ancora tanti anni all'Atletico. Anzi, ne sono sicuro".