Gioia Magonza contro la Fiorentina, il match-winner Lee: "Il cross è stato il 99% del gol"

C'è grande entusiasmo in casa del Magonza dopo la straordinaria vittoria in rimonta contro la Fiorentina nella terza giornata della fase campionato della UEFA Conference League, andata in scena alla Mainz Arena. Dopo il successo, oltre al tecnico Bo Henriksen, hanno parlato anche i centrocampisti Nadiem Amiri e Jaesung Lee, protagonisti di una serata indimenticabile per squadra e tifosi.

Nadiem Amiri, autore di una prova di grande intensità, ha espresso tutta la sua emozione per il risultato: "Il finale è stato un enorme sollievo. Oggi è stato molto difficile giocare, ma abbiamo dato tutto e siamo stati premiati per il nostro impegno. A un certo punto sapevamo che la fortuna avrebbe girato dalla nostra parte. Alla fine, è stata una serata speciale per tutti noi, per la squadra e soprattutto per i nostri tifosi".

Sulla stessa linea Jaesung Lee, decisivo con il gol del sorpasso: "Un risultato così è meraviglioso e dà una sensazione bellissima. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, con la determinazione di voler vincere. Il cross di Kaishu Sano è stato il 99% del mio gol". Un successo dal sapore europeo che consolida le ambizioni dei tedeschi e infiamma la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale di Conference League.