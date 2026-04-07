La Serie A piange la scomparsa di Mircea Lucescu: i messaggi dei club per il leggendario allenatore

La Serie piange la scomparsa di Mircea Lucescu, leggendario allenatore rumeno scomparso oggi all'età di 80 anni. Questi i messaggi di cordoglio dei club del massimo campionato italiano:

Lazio

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, uno degli allenatori più vincenti di sempre, leggenda del calcio mondiale e protagonista anche nel campionato italiano.

Genoa

Il Genoa CFC esprime le più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Mircea Lucescu, leggenda del calcio internazionale e cultore dei più autentici ideali sportivi e umani.

Fiorentina

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente.

Napoli

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite.

Cremonese

Riposa in pace Mircea Lucescu.

Hellas Verona

L’Hellas Verona FC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, apprezzato allenatore e stimato uomo di calcio, in Italia e in Europa, ed esprime alla sua famiglia le più sentite e sincere condoglianze.

Torino

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Lucescu nel ricordo di Mircea Lucescu, ex tecnico in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, maestro di calcio sempre elegante e signorile, uno degli allenatori più titolati nella storia del nostro sport.

Cagliari

Il Cagliari Calcio si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore visionario, che ha lasciato il segno nella storia di questo sport, persona dalle spiccate qualità umane. Il Club si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari.